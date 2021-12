Maxi retorna ao time do Bahia no duelo contra o Sport

Após empatar em 1 a 1 com América-MG no sábado, 22, o Bahia dá uma pausa na série B e concentra suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira 25, às 22h, o tricolor enfrentará o Sport, pela partida de volta do torneio, na Ilha do Retiro, em Recife.

Para o confronto, o treinador Sérgio Soares contará com o retorno de dois jogadores que não puderam participar da partida do fim de semana: o volante Yuri e o atacante Maxi Biancucchi. Os dois não atuaram no jogo contra o América-MG por estarem suspensos.

Autor do gol que deu a vitória por 1 x 0 para o Esquadrão na quarta passada, Maxi deve ser titular no ataque do Bahia, ocupando a vaga de Kieza ou Alexandro. Este último não vem agradando a torcida, após desperdiçar várias chances de gol nos últimos jogos.

Bom retrospecto

Na história, Bahia e Sport já se enfrentaram 83 vezes. Com 35 triunfos, o tricolor tem ampla vantagem sobre o rubro-negro que ganhou apenas 15 partidas do rival baiano. Outros 29 jogos terminaram em empate.

A partida da próxima quarta será o quarto encontro entre as duas equipes em 2015. No primeiro semestre, o tricolor eliminou o leão da Copa do Nordeste. Depois do empate em 0x0 na Ilha do Retiro, o Bahia eliminou o rival na Arena Fonte Nova, após vencer por 3x2, com três gols marcados pelo volante Souza.

O time baiano também leva vantagem quando o assunto é "mata-mata". Em fases eliminatórias, os times já se enfrentaram em oito oportunidades. O tricolor levou a melhor que o rival em 7 oportunidades.

Atualmente, o Sport é o sétimo colocado da Série A do Brasileirão com 31 pontos. Já o Bahia, briga para voltar à elite do futebol brasileiro, e ocupa a quinta posição da segundona com 34 pontos.

<GALERIA ID=20285/>

adblock ativo