Maxi recebe apoio do Bahia; Fazendão tem reforço policial

Não desejo o que passei a ninguém. Foi assustador e estranho. Não merecia. Nunca fiz nada de errado. Todos sabem que sou correto e comprometido com o Bahia. Minha esposa está assustada até agora". O desabafo de Maxi Biancucchi, em conversa com A TARDE, foi um sinal claro de que, nesta terça-feira, 29, o clima no Fazendão não havia como ser normal.

Do lado de fora, viaturas da Polícia Militar faziam blitz e reforçavam a segurança. Dentro, os jogadores estavam tensos e o atacante argentino era o centro das atenções. Mesmo abraçado e incentivado por companheiros de equipe, ele exibia um sorriso ainda abatido.

Nesta terça, pela manhã, antes do treino, Maxi prestou queixa na 27ª Delegacia de Polícia, em Itinga, bairro do Centro de Treinamento do Bahia.

O motivo de tudo foi o que ocorreu na segunda. Primeiro, os muros do CT foram pichados com frases como "Acabou a paz". Por volta das 17h30, o mais grave: o carro do atacante argentino, após deixar o Fazendão, foi apedrejado por supostos torcedores que, teoricamente insatisfeitos com o rendimento do time, vice-lanterna do Brasileirão, tentaram agredir o atleta.

O ocorrido gerou reações públicas. O Bahia lançou uma campanha contra a violência. O panfleto, espalhado pela internet, diz "Cobrança sim. Violência não", com o 'o' do 'não' substituído pelo escudo do clube.

A esposa de Maxi Biancucchi, Jazmin, também foi às redes sociais. "Eu entendo desconformidade e manifesto de parte dos torcedores. Mas, não atos de vandalismo. Isso não pode acontecer nunca. Ninguém merece! Isso não é torcer. Isso foi criminal. Nem quero imaginar se minhas filhas [Maxi tem duas filhas] estivessem dentro do carro. O mais importante é a vida. Graças a Deus meu esposo está bem", desabafou no Twitter.

Na porta e no entorno, polícia garante a segurança no Fazendão (Foto: Eduardo Martins l Ag. A TARDE)

Investigação iniciada

Enquanto isso, Major Sérgio Simões, que comandou as ações em Itinga, explicou como a polícia vai proceder de agora em diante. "A Polícia Civil já iniciou as investigações, usando imagens das câmeras de segurança, para se chegar aos culpados. Nós, da Policia Militar, garantimos a segurança para que os jogadores possam trabalhar em paz. O policiamento já existe no local, mas, em decorrência do ocorrido, foi intensificado. E foi um dia tranquilo. Na quarta (hoje), as ações voltam ao normal, mas estamos alertas para, a qualquer necessidade ou denuncia, reforçarmos o policiamento outra vez".

Diante do clima de guerra, a tensão dos jogadores, predominante na chegada ao Fazendão, só foi substituída pelos primeiros sorrisos e abraços em Maxi a partir da segunda metade do treino. "Não tinha como não chegar tenso. Se a torcida cobrar de forma pacífica, não será necessária a polícia na porta do CT. Quando acontece este tipo de cobrança, com violência, perde-se a tranquilidade para trabalhar. Ninguém, em área nenhuma, gostaria de passar por isso", disse Demerson.

"O que aconteceu com Maxi foi assustador. Lamentável! Para uma esposa e uma família, é complicado. Vamos cobrar de forma pacífica! É assim que todos nós juntos vamos dar a volta por cima", emendou.

Maxi Biancucchi, a vítima, finalizou: "Quero deixar isso para trás. Não vai abalar minha relação com o Bahia. Respeito muito o clube e sei que todos aqui têm respeito por mim. É injusto acusar a torcida. O episódio foi por culpa de poucos indivíduos, que nem sei se são torcedores. Minha cabeça está só em tirar o Bahia desta situação. Vou dar a volta por cima".

