Maxi reage e melhora rendimento no Bahia

Que impacto teriam dois gols na carreira de um atacante? No caso de Maxi, grande. Os tentos marcados no triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Globo-RN, pela Copa do Nordeste, não representam apenas uma injeção de ânimo para o argentino superar a má fase. Aliviam também a situação dele em relação ao investimento feito pelo Bahia ao contratá-lo.

Com os dois gols, o atacante já chegou à metade dos marcados por ele em todo o ano passado. Em 2014, foram apenas quatro gols em 38 jogos (média de 0,1 gol por partida). Em 2015, já são dois tentos em quatro aparições (média de 0,5 por partida).

Maxi estreou pelo Bahia no dia 25 de janeiro do ano passado, mas só chegou ao segundo gol com a camisa do clube mais de três meses depois, no 1 a 0 sobre o Botafogo, dia 4 de maio, pela Série A.

Mas é na relação custo-benefício que a melhora fica clara. Em matéria do dia 25 de julho de 2014, A TARDE analisou o retorno que o clube vinha tendo com o atleta (veja no quadro abaixo). Àquela altura, cada jogo de Maxi havia custado R$ 45 mil, e cada gol saía por R$ 540 mil.

Dono do maior salário do elenco, o jogador ganhava R$ 170 mil por mês. Sendo assim, terminou a temporada recebendo do clube (12 salários mais 13º) R$ 2,21 milhões. Levando em conta este valor, os custos finais aumentaram: cada partida disputada saiu por R$ 58 mil, enquanto cada gol marcado custou nada menos do que R$ 552 mil (confira no infográfico ao lado).

Se mantiver as médias atuais, Maxi pode finalmente fazer jus ao investimento. Ainda dono do maior salário, que aumentou para R$ 180 mil, o gringo custou aos cofres do Bahia até agora neste ano R$ 360 mil. Sendo assim, o custo por gol caiu radicalmente: R$ 180 mil. Por partida, no entanto, segue alarmante: R$ 90 mil.

Aliviado

Essa foi a primeira vez que Maxi marcou dois gols no mesmo jogo pelo Bahia. A última vez em que ele havia balançado a rede foi em 17 de setembro, no triunfo por 3 a 2 sobre o Botafogo. Foram cinco meses de seca. Como acabou atrapalhado por lesões e ficou mais de um mês sem jogar na reta final da Série A, o número de partidas do jejum foi pequeno: 11.

Sereno após o triunfo sobre o Globo, Maxi falou sobre o alívio por ter voltado a marcar. "Isso dá confiança. Estava precisando desses gols, mesmo. Graças a Deus, chegaram em um momento importante. Mas eu trabalho para a equipe, e que bom que os gols foram importantes", disse.

A frequência do atacante em campo neste ano também tem melhorado. Em 2014, Maxi fez 38 jogos dos 66 disputados pelo time (pouco mais da metade, portanto). Em 2015, participou de quatro dos cindo jogos, sendo três como titular.

