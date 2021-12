Maxi, Emanuel e mais quatro são desfalques diante do Coxa

O Bahia segue para o seu último jogo na temporada, mas a maior contratação do clube no ano - e também a maior decepção - não poderá se despedir. O atacante Maxi Biancucchi, trazido do rival Vitória, continua no departamento médico e está vetado do duelo contra o Coxa, no Couto Pereira.

No início da semana, o argentino chegou a dar indícios de que enfim voltaria a campo, ao participar normalmente das atividades. No treino de quinta-feira, 4, no entanto, voltou a se queixar de dores no pé direito e tornou a fazer tratamento.

A última vez que Maxi entrou em campo foi diante do Palmeiras, em 2 de novembro - há cinco rodadas, portanto. Sua última partida como titular foi contra o Flamengo, no dia 28 de setembro - há 14 jogos e 12 rodadas da Série A.

O técnico Charles tem mais problemas: o irmão de Maxi, Emanuel, também reclama de dores, só que no joelho, e é outro vetado. Kieza não se recuperou da pancada nas costas e Railan de uma lesão na coxa, e também estão fora. Fechando a lista, Fahel cumpre suspensão por três amarelos e Lincoln não pode enfrentar o Coritiba por pertencer ao clube rival.

Com tantos desfalques, Charles não deu qualquer indício da equipe titular no treino de quinta. O comandante preferiu realizar apenas um trabalho tático em campo reduzido.

A tendência é que, mais uma vez sem Kieza, Henrique continue no comando do ataque. Na vaga de Fahel, o garoto Feijão, que entrou no segundo tempo contra o Grêmio, deve ser o escolhido. Na lateral direita, segue o mistério: Charles pode manter Roniery, titular contra o Tricolor Gaúcho, ou recuar Galhardo, que vinha jogando improvisado como meia, para a sua posição de origem.

O lateral esquerdo Guilherme Santos, que ficou fora do último jogo ao cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Atlético-PR, retorna e deve ganhar a vaga de Pará.

O comandante, no entanto, prefere manter o mistério quanto às escalações. "Guilherme vai jogar, garanto isso. Mas tenho que definir entre duas situações que estou em dúvida, se escalo ele mais à frente, como meia, ou atrás, como lateral", disse. "Vou trabalhar para definir isso aí, ver o vídeo do Coritiba, como eles estão jogando, para encaixar a nossa equipe", completou.

A marcação no meio-campo também é um problema para o treinador. "Para a vaga de Fahel é a mesma coisa. Posso usar Miranda ou Feijão, ou até os dois, ou nenhum dos dois. Vamos ver aquilo que encaixa melhor e jogar assim", disse.

Cartão de acesso

Começou na quinta a retirada dos cartões de acesso ao local da votação para a presidência do Bahia. No primeiro dia, 727 sócios já retiraram o ticket, que é obrigatório. Quem está apto para votar pode comparecer ainda nesta sexta, 5, e sábado, 6, à bilheteria EDG, das 9h às 17h, com um documento com foto e CPF.

adblock ativo