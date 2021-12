Maxi e Tiago Real voltam ao time titular do Bahia

O técnico Charles Fabaian mostrou no treino da tarde desta segunda-feira, 19, no Fazendão, que o atacante Maxi Biancucchi e o meia Tiago Real voltarão ao time titular do Bahia na partida contra o Criciúma, nesta terça, 20, na Arena Fonte Nova, (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

Na atividade, o comandante tricolor fez duas mudanças em relação ao time que venceu o Oeste, no último sábado, 17: Maxi Biancucchi entrou no lugar de Roger e Tiago Real na vaga de Souza, que está suspenso pelo tercerio cartão amerelo.

Charles Fabian aproveitou o treinamento para ensaiar jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas. O goleiro Douglas Pires ficou de fora do trabalho em campo e ficou na sala de musculação, mas não preocupa e estará à disposição de Charles.

Os atletas que não vem atuando com frequência participaram de um trabalho técnico de posse de bola. Ávine e Cicinho treinaram normalmente com os demais jogadores. Zé Roberto, que se recuperando de uma lombalgia, fez corridas em volta do gramado.

A equipe titular foi testada no treino com Omar, Railan, Gabriel Valongo, Gustavo, João Paulo; Paulinho Dias, Tiago Real, Eduardo e João Paulo Penha; Keiza e Maxi Biancucchi.

adblock ativo