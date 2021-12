Maxi e Rafinha treinam e são relacionados para semifinal

Os atacantes Maxi Biancucchi e Rafinha, que estavam lesionados, participaram normalmente do treino do Bahia no Fazendão nesta quinta-feira, 27, e estão entre os 21 jogadores relacionados pelo técnico Marquinhos para o segundo jogo da semifinal do Baianão contra o Serrano, neste sábado, 29, às 16h, na Fonte Nova. [Confira a lista abaixo]

Nem Maxi e nem Rafinha estiveram em campo no empate do Esquadrão contra o Serrano por 1 a 1, na quarta-feira, 26, em Teixeira de Freitas, no sul do estado. A volta dos dois reforça o setor ofensivo do tricolor, que tem a vantagem do empate na decisão. O volante Anderson Melo, que estava afastado após contrair catapora, também retornou.

Na reapresentação da equipe no Fazendão, à tarde, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida participaram de um treino regenerativo com imersão no gelo (crioterapia) e na piscina aquecida do clube.

O meia Lincoln e o lateral Guilherme Santos, com dores musculares na coxa, fizeram tratamento no departamento médico. Eles serão reavaliados nesta sexta, 28, para saber se terão condição de jogo. Outro que não treinou foi o volante Hélder, por também sentir dores musculares na coxa.

O goleiro Marcelo Lomba, titular na primeira partida da semifinal, trabalhou na academia. Os demais atletas foram ao campo e participaram de uma atividade técnica de posse de bola e finalização.

Nesta sexta, o elenco do Esquedrão volta a trabalhar no Fazendão, às 16h.

adblock ativo