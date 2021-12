Maxi e Pittoni podem estrear no sábado contra o Conquista

A partida deste sábado, 25, às 18h30, contra o Conquista, na Arena Fonte Nova, pode marcar a estreia dos gringos Wilson Pittoni e Maxi Biancucchi na equipe do Bahia.

Ambos foram testados entre os titulares pelo técnico Marquinhos Santos na atividade da manhã desta sexta-feira, 24, no Fazendão.

Inicialmente, a dupla ficou na equipe reserva. Na primeira parte do treino, Marquinhos mostrou que vai poupar o volante Diego Felipe e o meia Branquinho, para evitar lesões nos atletas no início de temporada.

Com isso, o treinador tricolor escalou o time com a seguinte formação no início da atividade: Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Rafael Miranda e Anderson Talisca; Rhayner, Rafinha e Ítalo Melo.

Já o time reserva atuou com os seguintes atletas: Omar; Raylan, Anderson Conceição, Demerson e Guilherme Santos; Anderson Mello, Wilson Pittoni e Helder; Erik, Maxi Biancucchi e Zé Roberto.

No meio do coletivo, Marquinhos fez três substituições no time: Pittoni entrou no lugar de Rafael Miranda, Maxi Biancucchi no lugar de Ítalo Melo, e Hélder na vaga de Anderson Talisca.

Veja a lista de jogadores concentrados para o jogo do Bahia contra o Conquista:

Goleiros: Marcelo Lomba e Omar

Laterais: Madson, Railan e Raul

Zagueiros: Titi, Lucas Fonseca e Demerson

Meio campistas: Rafael Miranda, Fahel, Helder, Pittoni, Anderson Talisca e Italo Melo

Atacante: Rhayner, Rafinha, Hugo, Maxi Biancucchi, Nadson e Zé Roberto.

adblock ativo