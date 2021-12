Maxi e Jean festejam brilho em primeira vez no Barradão

Ao final da partida, o lado tricolor estava festivo. Enquanto a torcida, limitada a 10% das arquibancadas, cantava euforicamente, os atletas, em campo, iam agradecer o apoio recebido. Ninguém escondia a satisfação por ter alcançado o empate na casa rival mesmo com um atleta a menos por quase 70 minutos.

O mais feliz era o atacante Maxi Biancucchi, que anotou o gol tricolor em um dia particularmente especial. Foi a primeira vez que ele esteve no Barradão desde que, na virada de 2013 para 2014, trocou o Leão pelo Esquadrão.

"Algumas pessoas andaram em provocando, mas eu me mantive calmo. E sabia que essa oportunidade de marcar um gol no clássico ia chegar (foi o primeiro gol de Maxi em Ba-Vis pelo Bahia. Pelo Vitória, ele havia marcado dois). Essa partida foi muito especial para mim. Pena que não ganhamos, pois fomos melhores e merecíamos", declarou.

Outro eufórico era o goleiro Jean, que, aos 19 anos, disputou seu primeiro Ba-Vi profissional. No estádio, orgulhoso, estava outro Jean, o pai, goleiro do Bahia nos anos 90.

"A chance que tive de lhe dar conselhos foi para que tivesse humildade e soubesse que, para o goleiro, ansiedade termina quando o jogo começa. E Jean foi assim. Esteve seguro, fez grandes defesas e não teve culpa no gol do Vitória", disse o antigo ídolo tricolor.

Após o clássico, o garoto desabafou: "Na preleção, Sérgio Soares me mostrou papeis nos quais havia comentaristas de um determinado site discutindo posição por posição no Ba-Vi. Entre os goleiros, todos escolheram Fernando Miguel. Acho que dei a resposta".

No mais, o Bahia, como um todo, saiu satisfeito por seu rendimento coletivo. "Nosso plano coletivo está ficando forte. Quando isso ocorre, as individualidades aparecem. Hoje (domingo), mostramos que estamos fazendo um Bahia diferente. Mesmo com um a menos, nosso intuito é atacar sempre. Vamos para casa com o moral elevado, pois o time está encaixando e se tornando competitivo", resumiu o técnico Sérgio Soares.

adblock ativo