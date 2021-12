Maxi diz que atuação do time no Ba-Vi não pode ser esquecida

O atacante Maxi Biancucchi disse, em entrevista coletiva, na tarde desta segunda-feira, 6, no Fazendão, que a atuação do Bahia na derrota para o Vitória no último sábado, 4, no estádio do Barradão, foi muito abaixo do que o time esperava e não pode ser esquecida.

"A gente sabe que não fizemos um bom jogo. Não podemos esquecer e temos que aprender com os erros. Eles foram superiores. A gente tinha que competir, tinha que brigar e não fizemos isso. Mas não adianta só olhar para trás", disse o argentino.

Ao ser questionado sobre ter sofrido com duas derrotas, já que a Argentina perdeu a final da Copa América para o Chile no mesmo dia, o atacante foi direto: "a seleção não me preocupa, sinceramente. A gente precisava ganhar o clássico".

Ele também falou sobre o próximo confronto contra o Paysandu, na Arena Fonte Nova, terça, 7, pela 11ª rodada do Brasileirão, e disse que o Bahia vai precisar de "inteligência para saber atacar, porém, ficar esperto para não dar contra-ataques para eles".

