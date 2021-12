Maxi cutuca o rival: 'O Vitória é vice. Parabéns!'

Depois de conseguirem o que parecia impossível, os jogadores do Bahia comemoraram muito e se sentiram aliviados com a conquista do Campeonato Baiano pela segunda vez consecutiva.

Após a perda da Copa do Nordeste para o Ceará, na última quarta-feira, o time vinha desacreditado para a final do Baianão. Com o triunfo de domingo, os jogadores desabafaram.

O argentino Maxi Bianccuchi, um dos mais festivos com a taça nas mãos, aproveitou para dar uma cutucada no rival. "Conquistamos com méritos o Campeonato Baiano em uma final difícil. Gostaria de parabenizar o Vitória, que é vice", disse, valendo-se de piadas que tricolores costumam fazer com os rivais e da coincidência entre os nomes do Bode e do Leão.

O atacante é o único tricampeão Estadual, mas ele não conquistou todos seus três títulos pelo tricolor. O primeiro, em 2013, foi obtido quando defendia o Vitória. Após trocar de clube, na virada de 2013 para 2014, ele foi criticado. No domingo, deu o troco.

Da Redação

