Maxi Biancucchini é dúvida para jogo contra Chapecoense

O atacante Maxi Biancucchini, que saiu machucado no jogo contra o Santos, é dúvida na partida contra a Chapecoense neste domingo, 16h, na Arena Fonte Nova. O atleta sentiu um incômodo no músculo e será reavaliado pelo departamento médico na manhã deste sábado, 11.

O lateral Guilherme Santos, com dores no joelho, e o atacante Rafinha, lesionado na coxa direita, podem reforçar o Esquadrão no domingo. O meia Lincoln, que passa por recondicionamento físico e técnico, também pode voltar, mas será avaliado pela comissão técnica.

Na manhã desta sexta, 10, o time realizou um treino regenerativo no CT da Ponte Preta, em Campinas. O goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Lucas Fonseca, que poderiam ser liberados do treino, optaram por participar da atividade. No Fazendão, o grupo que não viajou realizou trabalho de bola.

adblock ativo