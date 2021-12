Maxi Biancucchi veste manto do Bahia ao chegar a Salvador

O novo atacante do Bahia, Maxi Biancucchi, 29 anos, desembarcou na capital baiana na noite desta sexta-feira, 10. O atleta foi recebido com festa pela torcida tricolor no Aeroporto Internacional de Salvador e já chegou usando o manto do time dado pela torcida.

Biancucchi vem sendo alvo de crítica da torcida do Vitória desde que começou a circular a ida dele para o Bahia. O jogador, que brilhou no rubro-negro em 2013, se desentendeu com a diretoria durante as negociações para renovação de seu contrato e acabou aceitando o convite do time tricolor.

A contratação do primo de Messi só foi confirmada pelo Bahia na manhã de quinta-feira, 9. Pelo Twitter Biancucchi agradeceu a oportunidade: "Obrigado Bahia e a DIRETORiA! a pesar da antiga rivalidade vocês me abriram as portas mostraram de verdade que me queriam no seu time...".





Obrigado Bahia e a DIRETORiA! a pesar da antiga rivalidade vocês me abriram as portas mostraram de verdade que me queriam no seu time... — maxi biancucchi (@maxibiancucchi7) 9 janeiro 2014

Biancucchi será apresentado oficialmente à torcida na segunda-feira, 13.

adblock ativo