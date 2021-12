Maxi Biancucchi treina e pode voltar à equipe contra Inter

O atacante do Bahia, Maxi Biancucchi, se recuperou de lesão muscular na coxa e treinou nesta quarta-feira, 22, na reapresentação da equipe.

O argentino, que não entra em campo desde a derrota para o Santos, há 15 dias, participou de trabalho com bola no CT do Fazadão com os demais jogadores. Já os titulares participaram de um treino regenerativo.

Fahel ainda se recupera de uma pubalgia e trabalhou na academia. Já Kieza, com uma entorse no tornozelo, e Rafinha, com dores no ombro, ficaram no departamento médico se tratando. Os três são dúvidas para enfrentar o Internacional, no sábado, às 20h, fora de casa.

O meia Marcos Aurélio, que pertence ao Colorado, não poderá jogar por questões contratuais. O lateral-esquerdo Guilherme Santos, expulso contra o Galo, também está fora. Por outro lado, Rafael Miranda volta após cumprir suspensão.

adblock ativo