Maxi Biancucchi minimiza 'seca' de três meses

Nesta sexta-feira, 25, Maxi Biancucchi completa exatos três meses desde que estreou pelo Bahia, na partida contra o Vitória da Conquista, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Entre lesões acumuladas, lá se foram 11 jogos com a camisa do Tricolor, mas o primeiro gol do primo de Messi, que a torcida tanto pede, teima em não acontecer.

Nos treinos, o argentino não vive o mesmo problema. Na quinta, 24, por exemplo, ele foi autor de um dos três gols do coletivo realizado no Fazendão. Mas por que quando é para valer o atacante não consegue balançar as redes? "Lógico que eu tenho a vontade de fazer o primeiro gol. Mas ele é consequência de bom jogos que você faz", responde o argentino. Ele acredita estar evoluindo. "Tô melhorando a parte tática e marcando mais. Então eu fico feliz. O gol uma hora eu vou fazer. Isso não me tira o sono", completa.

A situação é nova na carreira recente do atacante. Levando em consideração os três últimos clubes em que passou, Maxi não ficou mais que seis jogos sem marcar o primeiro gol. No ano passado, por exemplo, ele estreou a marcar logo no segundo jogo pelo rival Vitória, na partida de volta com o Ceará pelas oitavas da Copa do Nordeste.

Pelo Olimpia (PAR), em 2011, o primeiro gol saiu apenas no sexto jogo. Antes disso, pelo Cruz Azul (MEX), na temporada 2009, ele só foi balançar as redes pela primeira vez também na sexta partida.

O jogador, no entanto, não pode ser considerado um artilheiro. Apesar de ser um atacante, ao longo da carreira, Maxi se destacou nos antigos clubes muito mais pela criação de jogadas para os companheiros do que pelos gols. Sua melhor média nos últimos três clubes que defendeu aconteceu justamente no hoje rival Vitória, quando fez um gol a cada 2,4 jogos. No Olimpia foi em média um a cada 5,53 jogos e no Cruz Azul, um a cada 6,1 partidas.

Sem cobranças

Biancucchi não lembra de um jejum tão grande sem marcar por uma equipe. O motivo é simples: ele simplesmente não prefere não se cobrar tanto por isso. "Eu não fico pensando se faço gol no jogo ou não. Se eu chego na linha de fundo, cruzo e um companheiro faz o gol e a gente ganha por 1 a 0, eu fico feliz", explica ele.

E é justamente nessa característica 'carregador de piano' que Biancucchi se baseia para vingar no Bahia. "Eu não sou um jogador de área que se não faz o gol dizem que fez um jogo ruim. Também não gosto de me avaliar sozinho, porque esse é um jogo coletivo e eu estou participando", conta o argentino, que agradece à paciência da torcida. "O torcedor não é bobo, eu não tenho apenas o gol para oferecer ao Bahia. Eu posso ajudar o time de diferente formas. No primeiro Ba-Vi, consegui por exemplo assistir para o gol de Talisca. Estou trabalhando para melhorar isso", afirma.

