Maxi Biancucchi descarta seu retorno ao futebol paraguaio

O atacante Maxi Biancucchi negou na quarta-feira, 27, a possibilidade de se transferir do Bahia para o Olimpia, do Paraguai, seu último clube antes de retornar ao Brasil, em 2013, para defender o Vitória.

"Estou muito feliz aqui. Não tenho motivos para querer deixar o Bahia. Minha família está feliz, eu estou feliz. O presidente do Olimpia é meu amigo e gosta muito de mim. Eles querem fazer uma boa Copa Sul-Americana, mas eu só estou pensando no Bahia", esclareceu o argentino de 30 anos, que chegou ao Tricolor no início de 2014.

Poupado do triunfo de 3 a 0 sobre o CRB no sábado passado devido a dores musculares, ele admitiu que não está na sua melhor forma física, o que pode prejudicar sua volta na sexta, 29, às 21h50, diante do Paraná, na Fonte Nova, pela Série B.

"Nesta semana treinei bem, mas ainda não estou 100%, ainda tenho uma coisa incomodando. Vai depender do treino, como me sinto no coletivo, mas se não estiver 100%, não vai valer a pena jogar", afirmou, antes do treino de quarta do Bahia, fechado para imprensa , na Fonte.

"É importante que a gente tenha esse elenco forte. Disputamos vários campeonatos e precisamos de todo mundo. É difícil aguentar todos os jogos até o fim do ano. É importante ter jogadores que entram e mantêm o nível", disse Maxi.

