Maxi ainda é dúvida para confronto diante do CRB

O Bahia volta a campo para enfrentar o CRB no próximo sábado, 23, no Estádio Rei Pelé, às 21h, em Maceió, pela Série B do Brasileirão. Para isso, o técnico Sérgio Soares inicia, nesta quinta, a preparação visando o duelo válido pela terceira rorada.

Para o jogo deste sábado, o argentino Maxi ainda é dúvida. Ele será reavaliado pelo departamente médico na atividade desta quinta. O atacante Kieza continua no departamento médico. Ele faz fisioterapia para se recuperar de lesão na coxa. Bruno Paulista, meia improvisado na lateral, também continua sem jogar por conta de entorse no joelho.

Na sexta, 22, o elenco treina no Fazendão, e, em seguida, embarca para Maceió.

Agenda cheia

Em todas as competições que participou em 2015, o Bahia chegou até a final. Assim ocorreu no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Na última, não foi campeão, mas jogou até o último confronto.

Conciliar essa agenda cheia de jogos, não é fácil, mas o tricolor tem se esforçado para dar conta de todos os campeonatos. E tem dado certo.

Pela Copa do Brasil, na quarta, 20, o Esquadrão eliminou o Luverdense por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e avançou para a 3ª fase. No jogo de ida, as equipes haviam ficado no 0 a 0, no município de Lucas do Rio Verde (MT).

