Maxi admite má-fase e alfineta Marquinhos Santos

Após ter uma pedra atirada contra o seu carro na saída do treino, o atacante Maxi Biancucchi usou o seu perfil no Twitter para publicar uma nota para a torcida. Deixando o caso para a Polícia, o argentino preferiu admitir a má-fase.

"Tenho me cobrado muito sobre esse momento e a minha família sabe disso. Saibam que sou o primeiro que sofre por essa fase ruim", escreveu Biancucchi.

Por fim, o jogador, mesmo que de forma velada, criticou o ex-técnico do Bahia. "Não estou acostumado a marcar mais do que atacar. Cumpro as ordens mas tenho meus limites. Mas tenho certeza que vamos ter uma equipe mais ofensiva."

