Maurício Copetirno é o novo técnico auxiliar do Bahia

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira, 6, a contratação do auxiliar técnico Maurício Copertino, de 47 anos. Natural de Santos (SP), o ex-zagueiro do peixe e do Coritiba passou pelo Tricolor em 2009, quando atuava como um dos assistentes do técnico Alexandre Gallo.

Ele teve sua primeira oportunidade na carreira como auxiliar técnico em 2007, após ter sido convidado por Gallo para trabalhar no Internacional-RS. A parceria também foi repetida no Atlético Mineiro, Náutico, Avaí, Al Ain (Emirados Árabes) e Seleção Brasileira sub-20.

O último trabalho foi no Yiteng FC, da China. Antes, ele foi auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Tianjin FC, do mesmo país.

