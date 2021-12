Máster do Bahia encara Ypiranga em preliminar de amistoso

Antes do amistoso festivo entre Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, no sábado, 23, um duelo entre jogadores do passado será mais um motivo para a torcida chegar cedo ao estádio. Na preliminar, o time máster do Tricolor encara o Ypiranga,

Um retrospecto importante marcou o confronto que ficou conhecido como "Clássico do Povo". Na primeira partida da história do Esquadrão, no dia da sua fundação do Esquadrão - 1º de março de 1931 -, o clube bateu o Aurinegro por 2 a 0 , no Campo da Graça. Os gols foram de Bayma e Guarany.

Além do amistoso comemorativo e da preliminar, haverá ainda a apresentação do elenco para a temporada 2016 e o lançamento dos novos uniformes.

