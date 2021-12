Martelotte aparece como candidato para comandar o Bahia

O Bahia procura um técnico para a próxima temporada, e nesta segunda-feira, 30, surgiu o nome de um possível candidato: Marcelo Martelotte, que conquistou o acesso com o Santa Cruz na Série B deste ano.

O empresário do treinador, Joca Zloccowick, confirmou ter recebido uma sondagem 'extra-oficial'. "Alguns empresário próximos a dirigentes do Bahia fizeram mesmo uma consulta comigo. Estamos na expectativa por uma proposta oficial", afirmou.

O contrato de Martelotte com o time pernambucano acabou no domingo, 29. A primeira reunião para tratar de uma renovação estava marcada para a noite desta segunda. "Vou escutar o Santa primeiro, mas o Bahia é um clube que Marcelo tem total interesse de treinar. Se tivesse uma proposta do Bahia agora, acho que nem escutaria o Santa", disse Zloccowick.

O impasse é que Martelotte quer ser valorizado após o acesso - em Recife, fala-se que ele pede o dobro do atual salário -, mas o clube não teria condições de pagá-lo.

Garotos

Titulares na reta final da Série B, os pratas da casa Vítor, lateral esquerdo, e Yuri, volante, possuem contrato com o Bahia apenas até o fim deste mês.

Nesta terça, 1º, acontece uma reunião com o Olaria, dono do passe de Yuri, para definir seu futuro. Entre o Tricolor e o atleta está tudo acertado, resta o clube carioca aceitar a compra em definitivo. O volante está emprestado desde 2013.

Vítor chegou a um acordo e deve assinar novo vínculo nesta semana. Os dois jovens terão valorização salarial comum para juniores promovidos. Vítor fez 17 partidas em 2015, e Yuri disputou 38.

adblock ativo