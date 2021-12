Marquinhos tem nove dias para ganhar torcida

Claro que o desejado seria um triunfo sobre o maior rival. Mas, para Marquinhos Santos, o empate no Ba-Vi de domingo serviu como alívio.

Ainda na corda-bamba no cargo, o treinador do Bahia terá agora nove dias de intervalo para preparar a equipe antes da partida com o Galícia, no dia 5 de março, já pelo returno da segunda fase do Baianão.

A nova pré-temporada começa nesta terça-feira, 25, no Fazendão. O período tem duração parecida com o que o Tricolor teve entre a reapresentação, no dia 3 de janeiro, e a estreia na Copa do Nordeste, dez dias depois.

Será um tempo também para Marquinhos ganhar a confiança da torcida. Em enquete realizada no portal de A TARDE, a grande maioria dos torcedores (73%) disseram que o empate no clássico não passou de uma sobrevida para o treinador, e que ele ainda precisa mostrar serviço no cargo.

Poucos internautas acham que o empate representou uma evolução da equipe (18%). Menor ainda é o número de torcedores que acreditam que o resultado vai dar tranquilidade para o comandante trabalhar e melhorar o time (9%).

Rejeição da torcida

Nas ruas da capital baiana, o sentimento também é de rejeição com o treinador. A maioria dos torcedores ouvidos pela reportagem não aprovam o trabalho de Marquinhos.

"Ele não é o treinador adequado para o perfil do Bahia. Não sei se os jogadores estão boicotado ele, mas os resultados vêm sendo pífios", disse o tricolor José Pereira. A opinião é compartilhada pela torcedora Greice Santana. "Acho que ele só vai ficar no cargo por causa do empate. Eu não manteria ele, o Bahia poderia contratar outro mais experiente", afirmou.

Mas também há aqueles que pedem mais tempo para o técnico. "É complicado julgar, porque ele ainda está no início do trabalho", disse o tricolor Tiago Santana. "Ele foi muito bem em outros clubes, como o Coritiba, e já mostrou que gosta de armar um time pra frente", completou ele. O torcedor Jorge Coelho vai na mesma linha. "Eu manteria, acho que ele merece essa oportunidade. Depois desses nove dias livres acho que o time vai melhorar bastante", disse.

Para o departamento de futebol do Bahia, Marquinhos segue intocável no cargo. O clube espera que, nesse período livre, o treinador ataque os principais problemas da equipe.

A confiança, pelo menos aparentemente, também é compartilhada pelo elenco. Após o Ba-Vi de domingo, o volante Fahel ressaltou que os jogadores estão ao fechados com o técnico. "Nosso grupo está muito unido com o Marquinhos, acreditamos no trabalho dele. No futebol, as coisas não acontecem do dia para noite", afirmou.

adblock ativo