Marquinhos Santos vê evolução no Bahia após empate com Santa

O empate do Bahia em casa em um a um diante do Santa Cruz, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, não animou os torcedores do Esquadrão e deixou a equipe na última posição do grupo B, com apenas um ponto.

Entretanto, o técnico Marquinhos Santos disse ter visto uma evolução no time em relação a estreia do clube, quando foi goleado pelo CSA por 4 a 1 em Alagoas, apesar dos problemas físicos apresentados na partida contra o Santa Cruz.

"Acho que já houve uma evolução no time, especialmente no primeiro tempo. Mas tivemos cinco atletas que pediram substituição. É um processo natural. Ainda temos jogadores que não puderam jogar como o Hélder, Maxi, Pittoni. Por isso, essa rodagem entre os jogadores vai ter que acontecer, para evitar problemas de lesões".

Marquinhos também disse que não vai mudar "suas convicções" depois dos resultados negativos nos primeiros jogos da Copa do Nordeste. O treinador também afirma que está no início de um processo de mudança de postura da equipe em relação as temporadas anteriores.

"Não adiantar mudar, pelo contrário, é manter o planejamento. É claro que queríamos resultados melhores. Estamos em um início de processo físico e tático. Vamos mexer no time, mas nosso planejamento é preparar os atletas para a temporada, e não apenas para a Copa do Nordeste. Estamos também mudando a postura da equipe, trabalhando para dar uma ofensividade".

adblock ativo