Marquinhos Santos soma 7 desfalques para duelo em Conquista

Entre suspensos, poupados e lesionados, o técnico Marquinhos Santos terá sete baixas na equipe para enfrentar o Vitória da Conquista domingo, 16.

As principais ausências estão na defesa. Três estão de molho: o lateral-direito Galhardo contraiu uma conjuntivite, enquanto o esquerdo Guilherme Santos será poupado por apresentar cansaço muscular. Completa essa lista o zagueiro Lucas Fonseca, suspenso.

No meio, Hélder é outro que contraiu conjuntivite durante a a semana. O companheiro de posição Rafael Miranda será outro poupado por apresentar cansaço muscular acentuado.

No ataque, dois desfalques: Rafinha, com um edema na coxa, e o argentino Maxi Biancucchi, que fica de fora de mais um jogo porque acusou um incômodo na panturrilha direita. A última vez que o atacante entrou em campo foi contra o Vitória, no clássico do último dia 23 de fevereiro.

Ingressos à venda

A venda dos ingressos para o Ba-Vi do próximo domingo, na Fonte, começa neste sábado, 15, com uma semana de antecedência.

Os torcedores do Bahia podem adquirir o bilhete nos balcões Ticketmix e Pida! dos shoppings. Já os rubro-negros podem comprá-los no estádio de Pituaçu. A partir de quarta, a venda para os tricolores acontece também nas bilheterias Norte e Sul da Fonte Nova.

A novidade é que os torcedores do Esquadrão podem comprar também pela internet, sem necessidade de troca do voucher no estádio. O torcedor poderá imprimir direto do computador o ingresso que será utilizado para entrar na arena.

