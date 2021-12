Marquinhos Santos revela desejo de trazer meia do Coritiba

Logo após a eliminação do Bahia na Copa do Nordeste, na noite de quarta-feira, 5, o técnico Marquinhos Santos revelou o desejo de trazer o meia Lincoln, do Coritiba, para o tricolor.

"O Lincoln foi meu capitão e meu camisa 10 no Coritiba. É um jogador que temos discutido e que foi colocado para a diretoria, mas tem a parte financeira. E nesse ponto temos que entender o processo de reformulação do clube", declarou o treinador do Esquadrão.

O jogador, de 35 anos, surgiu no Atlético-MG e teve boas passagens no futebol alemão e turco. Na sua volta ao Brasil, defendeu o Palmeiras e o Avaí, antes de chegar ao Coxa.

adblock ativo