Marquinhos Santos não quer clima de 'já ganhou'

Mesmo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, o técnico Marquinhos Santos prega a humildade e garante que não há nada ganho. Para ele, o título ainda está em aberto.

"Foi importante sair na frente, vencer por 2 a 0, mas é um resultado perigoso para o Bahia. Isso pode, em algum momento, causar conforto e atrapalhar nossos planos. Não podemos deixar isso acontecer. Vencemos o jogo, mas não ganhamos título nenhum", avaliou o comandante tricolor.

Marquinhos também discorda das palavras do técnico do Vitória, Ney Franco, sobre o "nó tático" dado pelo técnico do Bahia diante do Vitória. "Essa terminologia de nó tático, não vejo dessa maneira. Ney é um grande treinador, renomado, tem em mãos excelente equipe e trabalha bem. Os detalhes do jogo que nos trouxeram a diferença, e o título está em aberto".

O volante Uelliton é desfalque para o segundo jogo, já que cumprirá suspensão. O atleta levou seu primeiro cartão vermelho com a camisa do Bahia e se defendeu, alegando que o árbitro exagerou na punição dele e do rubro-negro Hugo, também expulso. "Maluco! Me tirou da final sem nenhuma explicação. Eu e Hugo estávamos conversando e cada um estava pedindo desculpa pelos lances que tivemos anteriormente. Porém, acho que o juiz achou que era briga e expulsou nós dois. Nunca vi isso na minha vida", disse Uelliton, que ficou todo o segundo tempo conversando justamente com Hugo, do Vitória. "Passamos o segundo tempo todo conversando e tentando achar explicação para aquilo"

Imprevisto

Antes de o jogo começar, os goleiros tricolores foram para o tradicional aquecimento no gramado, mas o reserva Omar levou a pior antes mesmo do apito inicial. O atleta tentou subir para segurar uma bola e, na queda, sentiu o joelho e saiu de campo vetado pelo DM.

Para não ficar sem um goleiro no banco de reserva, a diretoria ligou para o terceiro goleiro Douglas na tentativa dele ir ao estádio substituir o colega. Nem precisou. O atleta estava na Fonte Nova torcendo pelo Bahia. Douglas não teve tempo para aquecer, mas pôde sentar no banco a tempo.

Para o jogo de volta, no próximo domingo, em Pituaçu, Omar é dúvida.

