Marquinhos Santos muda time e Pará surge entre os titulares

O lateral-esquerdo Pará foi a grande novidade do treino do Bahia, nesta terça-feira, 3, no estádio dos Aflitos, de propriedade do Náutico. O Tricolor enfrenta o Sport neste quarta, 4, às 21h, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, pela último jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do mundo.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos deve fazer alterações na equipe. O zagueiro Titi e o volante Fahel voltam ao time depois de cumprirem suspensão. Pará treinou entre os titulares no lugar de Guilherme Santos, entretanto, o comandante deixou dúvida se o jovem jogador começará mesmo a partida.

Com apenas oitos pontos ganhos e 15º na tabela do Brasileirão, o Esquadrão precisa do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento e pôr fim à série negativa de cinco jogos sem vencer.

