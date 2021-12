Marquinhos Santos mantém time ofensivo em coletivo

Depois da folga no domingo, 13, o técnico Marquinhos Santos realizou um coletivo contra o sub-20 do próprio Bahia, nesta segunda-feira, 14, e manteve o Esquadrão com um esquema ofensivo.

A principal mudança foi na lateral-esquerda, com o retorno de Guilherme Santos na lateral esquerda. A revelação Pará retornou ao time reserva. Na frente, Branquinho foi testado no ataque, juntamente com Rhayner e Maxi Biancucchi.

