Marquinhos Santos garante Bahia forte para o clássico

O técnico do Bahia, Marquinhos Santos, lamentou o empate de 0 x 0 contra o América-MG, no jogo de quarta-feira, 7, pela Copa do Brasil, mas elogiou a entrega dos jogadores na partida. Mesmo com o desgaste sofrido pela equipe por disputar duas competições ( Brasileirão e Copa do Brasil) , o treinador garante que o Tricolor estará pronto para o próximo compromisso contra o Vitória, no domingo, 11, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

"Domingo nós vamos forte, procurando vencer mais esse clássico, respeitando o adversário e sabendo que eles tiveram uma semana inteira de preparação", disse o treinador em entrevista coletiva.

Marquinhos contará com alguns problemas de desfalques na equipe. O meia Lincoln sofreu uma entorse no joelho e passará por avaliação nesta quinta-feira, 8, para saber se terá condições de ser relacionado para o clássico. Além de Pará estar desgastado com a sequência de jogos e Guilherme Santos que está na frase final da recuperação de uma lesão na coxa.

O Ba-Vi acontece pela quinta vez este ano. O Tricolor leva vantagem sobre o Leão. Ambos se enfrentaram pelo Campeonato Baiano, o Bahia venceu dois jogos por 2 x 0 e empatou outros dois.

