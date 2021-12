Marquinhos Santos faz testes no segundo treino no Bahia

O Bahia realizou nesta sexta-feira, 10, o segundo treino sob o comando do Marquinhos Santos, no Fazendão. No coletivo, o treinador fez experiências e testes na equipe, em relação a formação que começou o treino de quinta, 9.

O time principal foi alterado no meio-campo e no ataque, com as entradas de Diego Felipe e Hugo nos lugares de Fahel e Rafael Galadiador, respectivamente. Com a saída de Rafael, Marquinhos optou por uma formação sem centroavante.

A equipe titular treinou com Marcelo Lomba; Rafael Galhardo, Lucas Fonseca, Titi e Raul; Rafael Miranda, Diego Felipe, Anderson Talisca e Branquinho; Hugo e Rhayner.

Os jogadores Hélder, Rafinha e Wangler apenas fizeram um trabalho físico no campo.

