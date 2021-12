Marquinhos Santos faz mistério sobre escalação do Bahia

O técnico Marquinhos Santos comandou, na tarde desta terça-feira, 15, o último coletivo do Bahia antes da reestreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, nesta quarta, 16, às 22 horas, pela 10ª rodada.

Os jogadores do tricolor realizaram um treinamento no palco da partida para testar a provável equipe que enfrentar o time paulista, porém, teve portões fechados a pedido do treinador, que faz mistério sobre a escalação.

Nos treinos realizados durante a pausa do Brasileirão, Marquinhos Santos sinalizou a possibilidade de colocar três volantes no meio de campo para dar liberdade aos atacantes, com o meia Branquinho fazendo o papel antes desempenhado por Anderson Talisca, vendido para o Benfica.

Nesta configuração, o time titular contou com o recém-contratado volante Léo Gago, que pode fazer a sua estreia. Desfalques certos são o goleiro Marcelo Lomba e o lateral-direito Roniery, que foram expulsos no jogo contra o Sport, vencido pela equipe pernambucana por 1 a 0. O goleiro Douglas Pires e o lateral Diego Macedo ocupam as vagas.

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Bahia volta a disputar a competição e precisa de um triunfo para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O Esquadrão está na 16ª posição com 8 pontos, apenas um a mais que o Coritiba, o primeiro da degola.

