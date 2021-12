Marquinhos Santos explica uso de três volantes

Ainda na corda-bamba por conta dos resultados do Bahia, Marquinhos Santos lamentou o resultado e explicou suas opções táticas na entrevista pós-jogo.



Segundo ele, o objetivo de usar três volantes era dar mais volume ao meio de campo. "O Ney entrou com um time muito veloz e entendi que tinha de preencher aquele setor", explicou. "A nossa intenção era atacar com velocidade pelos lados, principalmente com o Maxi e com o Rhayner", disse.



Como isso não aconteceu, o comandante teve que mudar o time. "No intervalo, vi que precisava tirar esse volante e colocar o Wangler para dar mais opções. É um jogador que estava para empréstimo e que está ganhando ritmo", afirmou.



Personagem do jogo de ontem, Maxi Biancucchi achou que o empate foi de bom tamanho. "Clássico é assim: jogo fechado, tivemos chances e eles também", disse. "1 a 1 foi bom, é um empate justo", completou.



O volante Rafael Miranda aproveitou o empate para mandar um recado aos críticos. "Quem achou que seriam favas contadas, isso não existe", rebateu. "O jogo foi uma guerra, muito disputado. Tecnicamente não foi bom", completou.

