Marquinhos Santos esconde time que pega o Flamengo

Com nove opções a menos para escalar o Bahia que enfrenta o Flamengo, na quarta-feira, 21, em Macaé, no Rio de Janeiro, o técnico Marquinhos Santos prefere ser misterioso quanto ao time titular do Esquadrão.

"No sábado, fizemos um coletivo, onde trabalhamos duas formatações. Ficaram dúvidas, que foram observadas hoje (segunda-feira). Agora, para o jogo, não tenho mais dúvidas, mas prefiro aguardar. Até por conta de ter o Ney Franco, técnico do Flamengo, ex-Vitória do outro lado, que nos conhece bem", disse o treinador.

Em relação à equipe que venceu o América Mineiro e passou de fase na Copa do Brasil, na última quarta, a única saída obrigatória é de Uelliton, que será substituído por Rafael Miranda por ter sido expulso no último Ba-Vi.

Porém, o técnico parece não estar satisfeito com Henrique. William Barbio deve ganhar a posição, mas Hélder está na briga. Recuperado de lesão, o volante participou nesta segunda, 19, do trabalho tático no Fazendão e pode começar entre os titulares contra o Flamengo.

Ele formou um trio de volantes ao lado de Fahel e Rafael Miranda. Branquinho, Talisca e Maxi formaram o trio de ataque. Outra opção testada foi William Barbio, no lugar de Hélder, na habitual formação com dois volantes.

*Colaborou Vitor Villar

