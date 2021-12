Marquinhos Santos é o novo técnico do Bahia

Marquinhos Santos, ex-Coritiba, é o novo técnico do Bahia. A informação foi confirmada, na noite desta quinta-feira, 12, pela diretoria do clube. O treinador, que chega para ocupar o lugar deixado por Cristóvão Borges, acertou por um ano com o Esquadrão. Ele será apresentado oficialmente às 15h30 desta sexta, 13, juntamente com o novo diretor de futebol, William Machado.

Paulista de Santos, Marquinhos comandou o bom início de campanha do Coritiba no Campeonato Brasileiro deste ano. O time paranaense chegou a liderar a competição, mas caiu de produção e ficou entre os três primeiros da tabela até a 14ª rodada.

No Coxa, onde chegou em setembro de 2012 para substituir Marcelo Oliveira (técnico campeão Brasileiro pelo Cruzeiro), o treinador conquistou o tetracampeonato estadual.

"Junto com a diretoria, vamos fazer um grande trabalho em 2014, uma revolução. Aliado à grande torcida do clube, queremos estar no topo do futebol. "Vamos fazer um trabalho com análise e coleta de resultados para periodizar treinamentos e montagens de estratégias de adversários. Vou utilizar o trabalho teórico com prática para trazer excelência ao Bahia", ", disse o treinador ao site do clube.

Marquinhos tem 34 anos e dirigiu todas as categorias de base do Atlético-PR, desde o infantil, onde ganhou 16 títulos em nove temporadas. Um ano antes, chegou à final da Copa São Paulo de Juniores. Ele também chegou a dirigir a Seleção Brasielira Sub-15, onde foi campeão da Copa Sul-Americana, de forma invicta. Na época, rejeitou propostas da dupla Grêmio e Internacional.

