Marquinhos Santos comanda treino secreto na Fonte Nova

O Bahia realizou, na noite desta sexta-feira, 4, um treino secreto antes do Ba-Vi de domingo, primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2014.

O técnico Marquinhos Santos comandou o coletivo tático, o penúltimo antes da partida, armando a provável equipe que começa jogando o clássico.A atividade durou aproximadamente 1h30 e, ao final, os jogadores ainda treinaram bolas paradas.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos esteve na Fonte Nova, mas ficou de fora do treino, para realizar tratamento com o fisioterapeuta do clube, José Dourado Neto.

O meia Anderson Talisca e o atacante Rhayner participaram normalmente da atividade, assim como o goleiro Marcelo Lomba, que, ao final, ainda ficou trabalhando com o lateral-esquerdo Ávine, que treinou cruzamentos.

Após a preparação, o grupo foi liberado e se reapresenta neste sábado, 5, às 09h, para a última atividade no Fazendão antes do clássico.

