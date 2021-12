Marquinhos recua Fahel e testa time com três zagueiros

Acostumado a montar o time com uma linha de quatro defensores, o técnico Marquinhos Santos testou uma formação diferente nas atividades desta quinta-feira, 10, no Fazendão. Com Fahel recuado para a zaga, o comandante tricolor completou o trio de zaga com Titi e Demerson no miolo defensivo.

Enquanto o volante foi testado na defesa, Wilson Pittoni ganhou vaga na equipe. Além disso, Marquinhos Santos lançou mão de Raul na vaga de Guilherme Santos e sacou o jovem Pará, que havia treinado entre os titulares na quarta-feira, 9.

Comandando a equipe somente com nove jogadores de linha, Marquinhos não pôde contar com Anderson Talisca e Rhayner. A dupla não trabalhou com bola, e passou a tarde no departamento médico.

O meia sofre com dores no tornozelo desde o segundo jogo contra o Serrano, pela semifinal do Baianão, enquanto Rhayner ainda sente incômodo na panturrilha. Talisca, inclusive, não participou das atividades de terça-feira por conta do mesmo problema.

Marquinhos trabalhou lances de bola parada, corrigindo por diversas vezes o posicionamento dos atletas, dando atenção principalmente ao sistema defensivo.

Os atletas vão se reapresentar nesta sexta-feira, às 16h, seguindo a preparação para o clássico de domingo. O Bahia pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante o título do Baianão 2014.

adblock ativo