Marquinhos não encara o Goiás e Cristóvão não define equipe

Se o técnico Cristóvão Borges tinha a confirmação de quatro ausências para o duelo com o Goiás, nesta sexta-feira, 11, ficou definida mais uma baixa. O meia Marquinhos Gabriel, que se recuperou recentemente de um incômodo muscular, vai permanecer em Salvador para aprimorar a parte física e não embarca com a delegação.

Sem a presença de Marcelo Lomba, Madson e Rafael Miranda, além do zagueiro Demerson e não podendo contar com Marquinhos, o treinador ainda não definiu a equipe que vai começar a partida. Cristóvão disse que ainda vai estudar a formação do Goiás para montar o time titular.

"É uma possibilidade (repetir a formação da equipe que enfrentou o Corinthians, com dois volantes). Assisti o jogo do Goiás e estou esperando a equipe deles para o jogo e ver uma formação para que a gente tenha um bom desempenho", analisou o treinador.

O comandante tricolor comentou também sobre a vaga na lateral direita, em aberto com a suspensão de Madson. Neto e Angulo, alas de ofício, brigam pela posição, assim como o volante Fabrício Lusa, que atua improvisado pelo setor.

"Nas vezes que coloquei o Fabrício dependia do adversário. Alguns jogam com dois de ataque abertos. Dependendo do adversário, é melhor um jogador da posição. Outros não. Jogava com um quarto homem de meio campo, que joga fechando. Um volante jogando ali, atua marcando por dentro".

O duelo entre Bahia e Goiás está marcado para às 18h30 deste domingo, 13, no Serra Dourada. O Esquadrão ocupa a 11ª posição com 36 pontos, enquanto o Esmeraldino é o nono colocado, com 37.

