Marquinhos garante foco no Bahia e reafirma elogio ao Timão

O meia atacante Marquinhos Gabriel comentou nesta quinta-feira, 31, sobre a repercussão da entrevista concedida na quarta, 30, a um programa de rádio. Na ocasião, o atleta falou sobre um possível interesse do Corinthians e disse que, a depender da sua vontade, atuaria no time paulista em 2014.

Ainda na tarde de quinta, o meia entrou em contato com a assessoria do clube, preocupado com a interpretação da entrevista, e pediu para se explicar. Ele reafirmou o elogio pelo Corinthians, mas destacou que tem foco total no Bahia até dezembro deste ano.

"Eu dei uma entrevista ontem (quarta-feira) e falei isso mesmo, que iria com o maior prazer jogar no Corinthians, como qualquer jogador. Como falei também, tenho contrato com o Bahia até o final do ano. Enquanto isso, não vou poder falar sobre negociações. Em nenhum momento eu coloquei que estava pensando em 2014 e até o dia 31 de dezembro estou totalmente focado no Bahia", declarou.

O vínculo de Marquinhos com o Bahia termina justamente no dia 31 de dezembro. Como pode perder o atleta de graça ao final do contrato, a diretoria informou (ainda na quarta) que já iniciou as tratativas para negociar a permanência do atleta.

Mesmo admitindo a queda de rendimento dentro de campo e a oscilação na presença em campo por conta das lesões recentes, ele disse que tem interesse em ficar no Esquadrão.

"Foi conversado (sobre a renovação). Essa questão de a gente estar brigando para somar pontos para não cair tem me colocado em uma situação que só quero pensar nisso. Tenho interesse em ficar, gosto de Salvador e do Bahia. No momento certo a gente vai voltar a conversar e será resolvida da melhor maneira", complementou.

Marquinhos se recupera de um edema na coxa que o tirou da última partida, quando o Bahia empatou em casa com o Atlético-PR e trabalha a parte física para estar à disposição da comissão técnica no duelo com o Grêmio, no próximo domingo, 3, em Porto Alegre.

