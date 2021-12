Marquinhos Gabriel volta a treinar com bola no Fazendão

O meia Marquinhos Gabriel voltou a treinar com bola nesta segunda-feira, 16, no Fazendão. Por conta de lesão muscular na coxa, o jogador ficou fora do duelo de domingo, no empate diante do Coritiba em 2 a 2,

Marquinhos disputou sua última partida no dia 4 de setembro contra o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A depender do treino desta terça, 17, o meia pode ser uma opção para o treinador.

Quem ainda não voltou a treinar, foi o volante Rafael Miranda. O jogador sentiu um incômodo na coxa e foi poupado dos trabalhos no campo, apenas realizando atividades leves na academia do clube. O atacante Fernandão também não compareceu às atividades. O jogador pediu liberação para resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro.

Nesta segunda, Cristóvão comandou um treino técnico de posse de bola. O treinador teve à disposição apenas os jogadores que não atuaram no domingo e os que jogaram menos de 45 minutos. Os titulares folgaram e se reapresentam nesta terça.

