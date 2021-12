Marquinhos Gabriel treina e deve ser opção para o Ba-Vi

Em treino fechado na tarde desta terça-feira, 8, no Fazendão, o meia-atacante Marquinhos Gabriel participou normalmente e deve estar a disposição do técnico Cristóvão Borges. Uma parte da atividade foi vedada a imprensa.

Marquinhos preocupava para o clássico Ba-Vi desde o jogo contra a Ponte Preta, no domingo, 6, quando o jogador saiu no intervalo reclamando de dores musculares. No treino de segunda, 7, o atleta foi poupado.

Homenagem - O retorno de Hélder, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai ser festejado no clássico Ba-Vi, desta quarta, 9. O volante vai ser homenageado por completar 150 jogos defendendo o Esquadrão.

adblock ativo