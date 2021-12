Marquinhos Gabriel é vetado do jogo do Bahia contra o Vasco

O meia Marquinhos Gabriel está fora do confronto do Bahia neste sábado, 8, às 18h30, contra o Vasco, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O jogador saiu machucado da partida contra o Botafogo e ainda reclama de dores no músculo posterior da coxa direita. O departamento médico vai levar Marquinhos e o zagueiro Rafael Donato, que também sente dores na coxa, para realizar exames e saber se houve alguma lesão.

Seu substituto será o atacante Potita, que já havia entrado em seu lugar no triunfo sobre o Botafogo. Esta será a única modificação em relação ao último jogo.

Com isso, o time que entra em campo contra o Vasco será formado por: Marcelo Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Potita; Ryder e Fernandão.

Também foram relacionados outros oito jogadores: o goleiro Omar, os laterais Neto e Raul, o zagueiro Diego, os volantes Feijão e Toró, o meia Freddy Adu e o atacante Souza.

