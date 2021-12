Marquinhos admite vontade de atuar no Corinthians em 2014

O meia Marquinhos Gabriel declarou nesta quarta-feira, 30, durante entrevista à Fox Sports Rádio, ter interesse em atuar no Corinthians na temporada 2014. Ele tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e admitiu que se dependesse da sua vontade, poderia se transferir para a equipe paulista.

"Fico feliz pelo interesse do Corinthians. Se depender da minha vontade, jogarei lá em 2014", declarou o camisa 10 do Esquadrão.

#FOXSportsRádio Marquinhos Gabriel, do Bahia: "Fico feliz pelo interesse do Corinthians. Se depender da minha vontade, jogarei lá em 2014". — Fox Sports Brasil (@FoxSports_br) October 30, 2013

Contudo, Marquinhos disse estar focado no Bahia para livrar a equipe do risco de rebaixamento e não confirmou se há negociações com o alvinegro,

Através da sua assessoria, o Bahia informou que o atleta entrou em contato com o clube preocupado com a repercussão da entrevista e disse que não era, exatamente, o que havia dito. Por esta razão, ele deve conceder entrevista coletiva no Fazendão antes do treinamento desta quinta-feira, 31.

O Bahia anunciou que deu início às conversas para a renovação de contrato do atleta, um dos homens de confiança no esquema tático montado por Cristóvão Borges. O meia marcou três gols e fez duas assistências nas 27 partidas disputadas no Brasileirão.

Marquinhos Gabriel não atuou no empate com o Atlético-PR, no domingo, 27, e segue fora do time por conta de um edema na coxa.

