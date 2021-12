Marco Antônio pode ganhar nova posição contra Palmeiras

De acordo com a coletiva desta sexta-feira, 14, no Fazendão, o técnico Enderson Moreira segue com dúvidas para armar o time do Bahia que inicia a partida deste domingo, 16, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal delas é saber quem ocupa a vaga de Vinícius, que levou está suspenso.

Uma das possibilidades reveladas pelo técnico, e testada durante a semana de treinos da equipe, é a entrada de Marco Antônio atuando pelo meio, ao contrário da sua utilização usual em jogar pelos lados.

“Estou testando outras possibilidades. Marco Antônio treinou ali por dentro, criou essa possibilidade. Também podemos jogar com dois atacantes, com o Edigar Junio”.

Já sobre o jovem atleta Ramires, de 18 anos, que estreou bem no triunfo contra o Sport, e acabou não entrando em campo na derrota diante do São Paulo, o técnico pediu “paciência” para poder colocar o garoto “em situações mais favoráveis”.

“Até acho engraçado. Ninguém conhecia o Ramires. Você coloca, ele faz um jogo, sai com cãimbra em um jogo na quarta, depois tem um jogo sábado e falam em incoerência. Ele é um menino, temos que ter paciência para colocá-lo em situações mais favoráveis. Se achar que ele tem condições, vai jogar. Mas se for o momento de buscar outra alternativa... (Contra o Sport) Ele era quem mais se aproximava da função. Estou procurando outros caminhos que não a simples entrada do Ramires. Mas ele tem muita chance de começar a partida”.

Nesta sexta, o técnico Enderson comandou o treino sem permitir a presença da imprensa. De acordo com a atividade da última quinta, quando a imprensa pode ver o treino, a possível escalação para domingo será com: Douglas; Nino Paraíba, Tiago (Grolli), Lucas Fonseca e Léo; Elton e Gregore; Zé Rafael, Élber e Marco Antônio; Gilberto.

A dúvida na defesa fica por conta do zagueiro Tiago ter sentido um incômodo na coxa na quinta-feira. Enderson afirmou que vai esperar pelo jogador “até o último instante”. Mas, caso Tiago não tenha condições, Grolli, também recuperado de lesão, será o seu substituto.

Além de Vinícius, outros dois desfalques certos são o meia Allione, fora por questões contratuais com o Palmeiras, dono do seu passe, e o goleiro reserva Anderson, vetado com um problema na panturrilha. Na manhã deste sábado, 15, o elenco Tricolor faz sua última atividade no Fazendão antes de jogo de domingo na Fonte Nova.

