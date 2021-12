Marco Antônio nega acerto com Bahia

A possível transferência do meia Marco Antônio, do Grêmio, para o Bahia, ao que tudo indica, não passou de um boato. Tido como o 'mediador da negociação', o técnico Jorginho, por telefone, fez questão de negar qualquer contato com o atleta que comandou em 2011, no acesso da Portuguesa à elite nacional.

"Que maluquice é essa? Eu não negocio. Interesse é outra coisa. Ele (Marco Antônio) interessa, sim. Mas, por favor, essas coisas só com o Paulo (Angioni) e o presidente", afirmou de forma sucinta o técnico.

Procurado, tanto o jogador quanto seu empresário, Álvaro Cerdeira, negaram a possível negociação. Marco Antônio até ressaltou que deseja cumprir à risca seu contrato com o clube gaúcho. "Tenho o maior respeito pelo professor Jorginho e o Anderson Lima (auxiliar técnico), que são meus amigos desde a época da Portuguesa. Estou de férias em São Paulo. Ninguém me ligou, nem o Jorginho. Tenho contrato com o Grêmio por mais dois anos. Quero cumprir. Estou adaptado à cidade (Porto Alegre) e ao clube", enfatizou.

De acordo com o agente dificilmente o jogador deixa o Grêmio. "Não houve contato. Nem mesmo de Jorginho. O Luxemburgo gosta muito do Marco. O Bahia teria que falar com o Grêmio. Acho difícil tirá-lo de lá".



