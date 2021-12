Marco Antônio é vetado e desfalca o Bahia contra o Palmeiras

Com uma lesão no pé esquerdo, o meia-atacante do Bahia Marco Antônio está fora da partida do próximo domingo, 17, contra o Palmeiras. Quem confirmou a informação foi o técnico da equipe Roger Machado.

"Marco está no departamento médico, vai demorar um pouco mais. Não desce. Conversei com ele. É um menino muito talentoso, e perguntei se ele tinha um paralelo no primeiro momento que teve protagonismo no clube e agora com relação às duas quebras de evolução que teve por lesão. Queria dizer para ele que ele entendeu parte do processo e, por isso, teve a chance e nos ajudou", disse Roger Machado em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 14.

O jovem atleta se lesionou no jogo diante da Chapecoense no último dia 6. Desde então ele não participou de nenhum treinamento da equipe e ficou de fora da última partida do Tricolor pela Série A contra o Flamengo.

Sem Marco Antônio, Roger comandou um trabalho tático com os jogadores que estavam à disposição. Na atividade, o treinador escalou o provável time que inicia o confronto de domingo, 17 e testou opções para os lugares de Juninho, Guerra e Artur, que estarão de fora do duelo contra a equipe paulista devido a uma cláusula contratual.

O grupo de jogadores voltam ao batente na tarde desta sexta-feira, 15, quando se reapresentam no CT do Fazendão.

