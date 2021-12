Marcelo Sant´Ana: "[Série A] É a grande meta da temporada"

O presidente do Bahia Marcelo Sant´Ana usou o perfil do Facebook e do Instagram, nesta segunda-feira, 12, para desmentir que havia dito que subir para a Série A não era obrigação. "Todos no Bahia acreditam, querem e lutam pelo acesso à Série A. É a grande meta da temporada. É o desejo de todo tricolor. Tricolor de verdade."

Ele criticou a inverdade. "Uma mentira repetida mil vezes continua a ser uma mentira. Grande ou pequena. Mentira. E mostra o caráter ou falta de caráter de quem a lança", escreveu.

Sant´Ana também elogiou a coluna de Manno Góes no A TARDE desta segunda-feira, que abordou o tema. "O áudio já divulgado, as declarações dos presentes ao seminário e a ótima coluna de Manno Góes, no A Tarde, revelam a verdade e a malícia da distorção", escreveu.

adblock ativo