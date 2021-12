Marcelo Sant'Ana dará entrevista ao público nesta sexta

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, estará nesta sexta-feira, 28 de outubro, na Faculdade 2 de Julho, no Garcia, para ser o entrevistado de um talk-show aberto ao público. O evento será das 18h30 às 21h no auditório da instituição, que tem capacidade para 120 pessoas. A entrada é gratuita com prioridade por ordem de chegada.

O torcedor tricolor e aqueles interessados em debater gestão de esportes poderão fazer perguntas de tema livre a Sant'Ana. O talk-show começará com uma entrevista do presidente do Bahia a Wilson Manoel, anfitrião do evento e coordenador do curso de pós-graduação em gestão esportiva da 2 de Julho. Na segunda metade do evento, a palavra será aberta ao público.

Entre os presentes na plateia, quem já confirmou participação foi Ayana Simões, jornalista da TVE.

