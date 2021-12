Marcelo Sant'Ana assume o Bahia e anuncia diretor financeiro

Quatro dias após ser eleito, o novo presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana foi empossado no cargo pontualmente, às 19h48, desta quarta-feira, 17. Aos 33 anos, o jornalista substitui Fernando Schmidt, que assumiu o clube em mandato "tampão" após a intervenção judicial ocorrida no meio do ano passado.

Durante a solenidade realizada no Salão de Mídia da Arena Fonte Nova, Sant'Ana chorou ao receber as chaves simbólicas do clube, do agora ex-presidente Schmidt, que ganhou elogios.

"Queria muito agradecer a Fernando Schmidt, que durante este um ano de mandato estabeleceu de vez o processo democrático no clube", ressaltou o presidente empossado.

Em seu discurso, Marcelo Sant'Ana falou sobre os desafios na nova empreitada e ainda anunciou o nome do novo diretor financeiro do Bahia: o 'xará' Marcelo Barros.

Ex-secretário de Administração do Estado entre 2003 e 2005. 2005, o novo executivo do Bahia se disse "confiante quanto ao novo desafio na carreira" e revelou que ainda não tem "um contato profundo com as contas do clube".

"A situação do Bahia não é muito fácil. Precisamos fazer um levantamento para saber com precisão o que é possível fazer. Existem muitos desafios na captação de receitas. Ainda não tivemos tempo de fazer esse diagnóstico", declarou Barros.

O novo presidente tricolor também confirmou que negocia com Sérgio Soares para assumir o cargo de treinador.

Se nesta quarta a torcida tricolor passou a ter um novo presidente para o triênio 2015-2017, além dos 100 conselheiros que farão parte desta gestão, por sua vez, a eleição da nova mesa diretora do clube somente será realizada no próximo dia 23, às 19h, no Centro Empresarial Iguatemi.

Presença feminina

Outro momento ímpar durante a posse do novo presidente do Bahia foi o anúncio histórico de 10 mulheres no conselho do clube, formado por 100 integrantes. Antes, apenas três mulheres faziam parte do seleto grupo de conselheiros.

"Está é uma prova da democracia. Estou lisonjeada em fazer parte do conselho", ressaltou a conselheira Celia Serva, da chapa Revolução Tricolor.

