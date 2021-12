Marcelo Lomba recebe visita de fã mirim no Fazendão

Após as atividades desta quinta-feira, 6, no Fazendão, Marcelo Lomba deu entrevista ao lado de Pietro, garoto de apenas três anos de idade que é fã declarado do goleiro do Bahia.

Vestido também com uniforme de goleiro, o pequeno torcedor tricolor visitou o centro de treinamentos do clube e realizou o seu sonho de conhecer o camisa 1 do Esquadrão. Lomba não escondeu a sua emoção por ter se encontrado o seu fã mirim.

"Está aqui o Pietro. Isso é muito emocionante. Quando entro em campo, sempre tem muitas crianças. Isso mostra a responsabilidade que todos nós temos. Muitas crianças me têm como espelho. Querem triar os meus passos e ser jogador de futebol. E, acima de tudo, têm paixão pelo time. É isso que faz o Bahia grande e o futebol apaixonante", disse.

Depois do empate sem gols com o Atlético-MG, na última quarta-feira, 5, o tricolor chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem perder. Para Lomba, no entanto, a equipe ainda tem muito o que evoluir.

"A gente sabe que melhorou, mas ainda não está bom. Ainda falta bastante. Temos dois jogos fora de casa super importantes. Acredito que temos que tentar quatro pontos nesses dois jogos fora de casa. Mas vamos pensar no domingo. Sabemos que o Vasco vem brigando lá em cima na tabela. Estamos em boa fase. Vamos aproveitar pra chegar lá e conseguir pontuar", finalizou.

Além de Pietro, o torcedor José Eduardo, que é portador de necessidades especiais, também visitou o Fazendão. Ele conheceu os jogadores, tirou fotos e assistiu ao treino do Esquadrão de Aço, além de ter recebido uma camisa oficial como presente.

O treino - Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o Galo fizeram apenas um treino regenerativo, os jogadores considerados reservas participaram de um trabalho tático.

O meia Gabriel, com um estiramento na coxa, segue em tratamento no departamento médico e deve ficar à disposição do técnico Jorginho somente dentro de três semanas. O elenco tricolor volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 7.

