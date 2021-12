Marcelo Lomba lamenta início apático do Bahia

Para o goleiro do Bahia, a derrota frente ao Fluminense por 1 a 0, no sábado, 24, em Barueri, foi uma consequência do início sonolento do Esquadrão, que fez um primeiro tempo muito ruim.

"A gente acabou pagando caro pelo início que fez, eles nos dominaram nos primeiros minutos e tomamos o gol. O segundo tempo foi bem mais do Bahia, tivemos inúmeras chances, bola na trave. É não se abater porque tem o Santos agora. Parabéns ao Fluminense que soube segurar o resultado", declarou o goleiro logo após o jogo, em entrevista ao canal a cabo SporTV.

