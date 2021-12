Marcelo Lomba completa 200 jogos com camisa tricolor

No jogo desta quarta-feira, 1º, contra o César Vallejo, do Peru, às 19h30, na Arena Fonte Nova, o goleiro e capitão do Bahia Marcelo Lomba completa 200 jogos com a camisa tricolor. Antes do inicio da partida pela Copa Sul-Americana contra o time peruano, Lomba será homenageado pelo clube.

Ao longo dos 54 jogos deste ano disputados pelo Bahia neste ano, ele sofreu 50 gols e é o 4º goleiro menos vazado (com menor média de gols sofridos por partida) da Série A.

Marcelo Lomba chegou ao Bahia no dia 16 de maio de 2011 por empréstimo do Flamengo, e fez sua estreia no time seis dias após, em jogo contra o América Mineiro. Em sua trajetória no tricolor baiano, o goleiro acumula dois títulos de melhor goleiro do Campeonato Baiano, conquistado nos anos de 2012 e 2014.

